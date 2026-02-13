Красноярцы смогут увидеть крупный астероид 14 февраля

Крупный астероид почти километрового размера пролетит 14 февраля на безопасном расстоянии от Земли. Его смогут увидеть жители Красноярского края. Об этом рассказали в Сибирском государственном университете науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнёва.
Астероид 162882 (2001 FD58) пролетит мимо нашей планеты на расстояние около 6,5 млн км, что в 17 раз дальше, чем до Луны. Он будет находиться в созвездии Кассиопеи. Экваториальные координаты на 21:00: α = 01h:11m:00s, δ = +63°:18«:07». Как раз это удобное время для наблюдений.
Руководитель обсерватории университета Решетнёва Сергей Веселков отмечает, что это трудный объект для наблюдений. Жители, имеющие фотографический телескоп диаметром от 150 мм, могут попробовать его заснять. Для визуальных наблюдений необходим телескоп от 400 мм. Наблюдать астероид конечно же надо вдали от городской засветки.