ЖКХ и «Зеленстрой» ответили, могут ли минчане посадить дерево во дворе дома. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Во вторник, 10 февраля, состоялась встреча с главой администрации Заводского района Владимиром Шибеко, на которой минчане могли задать интересующие их вопросы. Один из таких был связан с посадкой деревьев. В частности, горожане узнавали, могут ли они самостоятельно посадить кусты и деревьях во дворах недавно построенных домов по улице Ангарской.
Представители ЖКХ и организации «Зеленстрой» отметили, что такое возможно, упомянув проект «Зеленый двор вместе». Также это возможно при получении разрешения от районного «Зеленстроя». Однако важно понимать, где именно будет сделано озеленение. К примеру, в местах, где были проложены инженерные сети, подобного делать нельзя.
«При обследовании и получении разрешения коммунальные службы окажут содействие — выдадут инвентарь и посадочный материал», — уточнили в сообщении.
Кстати, здание с водопадом и речкой на фасаде появится в центре Минска.
Тем временем правила заселения в арендное жилье могут изменить в Беларуси.
А еще мы собрали что можно и нельзя делать во Вселенскую Родительскую субботу 14 февраля, которую называют Мясопустная.