ЖКХ и «Зеленстрой» ответили, могут ли минчане посадить дерево во дворе дома

Во вторник, 10 февраля, состоялась встреча с главой администрации Заводского района Владимиром Шибеко, на которой минчане могли задать интересующие их вопросы. Один из таких был связан с посадкой деревьев. В частности, горожане узнавали, могут ли они самостоятельно посадить кусты и деревьях во дворах недавно построенных домов по улице Ангарской.