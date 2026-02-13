Россиянам назвали отрасль со средней зарплатой выше 300 тысяч рублей

Средняя зарплата в 300 тысяч рублей в России в ноябре прошлого года была зафиксирована только в одной отрасли — перестрахования. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает РИА Новости.
Отмечается, что доход от перестрахования тогда достиг 309,1 тыс. рублей. Вместе с тем, доход сотрудников холдингов превысил 333 тысячи рублей.
Агентство напоминает, что расчет зарплаты производится до вычета налогов и включает премии.
Вместе с тем, по стране в ноябре прошлого года средняя заработная плата фиксировалась на уровне 98,2 тысячи рублей. А в ноябре 2024-го она составляла 86,4 тысячи рублей.
Накануне сообщалось, что в ноябре 2025 года Чукотский автономный округ и Магаданская область стали единственными регионами России, где средняя заработная плата превысила 200 тысяч рублей.
Вместе с тем, лидерами по росту зарплат за последний год стали маляры и штукатуры. Их доход увеличился на 43% и достиг 139,2 тысячи рублей в месяц.