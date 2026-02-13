Ричмонд
Слива и ловкость: «Роев ручей» отметит Масленицу «Богатырскими играми»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 21 февраля в Парке флоры и фауны «Роев Ручей» пройдут «Богатырские игры».

Источник: НИА Красноярск

«Богатырские игры» — новый формат традиционного для парка эколого-спортивного праздника «РОЕВ. СПОРТ». Мероприятие объединит в себе празднование Масленицы и спортивное событие.

К участию приглашаются семейные команды или команды друзей от 4 до 7 человек, а также сборные школьников от 7 до 10 человек.

«Богатырям» предстоит пройти квест по парку. Перед стартом все получат маршрутные листы с площадками, на которых им предстоит выполнить задания на силу, ловкость, меткость и сообразительность.

Завершится праздник награждением победителей: за 1-е, 2-е и 3-е места командам выдадут подарки. Затем работники парка устроят показательное кормление белого медведя.

«Праздник пройдет в атмосфере Года народного единства, напоминая о силе сплоченности, поддержке и командном духе — ценностях, которые во все времена помогали преодолевать любые испытания», — рассказали в пресс-службе «Роева Ручья».

Добавим, получить подробную информацию и записаться на игры можно по телефону: 8 (902) 924−20−20 или 294−20−20.

12+