Слива и ловкость: «Роев ручей» отметит Масленицу «Богатырскими играми»

«Богатырские игры» — новый формат традиционного для парка эколого-спортивного праздника «РОЕВ. СПОРТ». Мероприятие объединит в себе празднование Масленицы и спортивное событие.
К участию приглашаются семейные команды или команды друзей от 4 до 7 человек, а также сборные школьников от 7 до 10 человек.
«Богатырям» предстоит пройти квест по парку. Перед стартом все получат маршрутные листы с площадками, на которых им предстоит выполнить задания на силу, ловкость, меткость и сообразительность.
Завершится праздник награждением победителей: за 1-е, 2-е и 3-е места командам выдадут подарки. Затем работники парка устроят показательное кормление белого медведя.
«Праздник пройдет в атмосфере Года народного единства, напоминая о силе сплоченности, поддержке и командном духе — ценностях, которые во все времена помогали преодолевать любые испытания», — рассказали в пресс-службе «Роева Ручья».
Добавим, получить подробную информацию и записаться на игры можно по телефону:
12+