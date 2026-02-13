Спасти и отпустить: «Зюраткуль» выиграл грант на обновление единственного на Урале реабилитационного центра для лосей

Национальный парк «Зюраткуль» в Челябинской области выиграл крупный грант от Президентского фонда природы. 7,5 млн рублей направят на перестройку «Дома лося “Сохатка”. Это уникальный центр, где диких животных лечат и готовят к возвращению в лес. За 15 лет здесь выходили и отпустили на волю почти 40 сохатых.
Сегодня «Зюраткуль» — единственная особо охраняемая природная территория на Урале, где системно занимаются спасением лосей. Пациенты в «Сохатку» поступают с переломами после аварий, рваными ранами от клыков хищников или совсем крошечными — осиротевшими. Цель центра — вернуть лося после реабилитации в свою среду обитания. Подобной работой занимаются не больше десяти организаций по всей стране.
«Сохатка» давно стала туристической меккой, но гости несли зверям хлеб, булки, мандарины — все, что не подходит для лосиного желудка. Желание погладить животное и сделать с ним селфи вводило некоторых лосей в состояние хронического стресса. Убрать вольеры нельзя: лоси привыкли возвращаться именно сюда, на кордон «У трех вершин», и десятилетиями передают этот маршрут потомкам.
— Мы оказались перед выбором: либо закрыть доступ людям, либо полностью переформатировать пространство. Первое — бессмысленно, потому что интерес к лосям не исчезнет, а уйдет в дикий, неконтролируемый формат. Мы выбрали второе. «Сохатка» станет модельной площадкой, где экологический туризм и защита животных перестанут быть конфликтом, — комментирует директор национального парка «Зюраткуль» Александр Решетов.
Грант позволит построить принципиально новую инфраструктуру: смотровые маршруты, которые не пугают животных, навигацию для гостей и просветительские зоны. Проект поддержали ГУ координации развития туризма, Минэкологии региона и уникальный Сумароковский заказник из Костромской области. Опыт «Зюраткуля» обещают тиражировать на всю страну.