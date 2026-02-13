Спасти и отпустить: «Зюраткуль» выиграл грант на обновление единственного на Урале реабилитационного центра для лосей

Сегодня «Зюраткуль» — единственная особо охраняемая природная территория на Урале, где системно занимаются спасением лосей. Пациенты в «Сохатку» поступают с переломами после аварий, рваными ранами от клыков хищников или совсем крошечными — осиротевшими. Цель центра — вернуть лося после реабилитации в свою среду обитания. Подобной работой занимаются не больше десяти организаций по всей стране.