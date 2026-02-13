Билеты из Омска в Крым на поезде будут доступны к покупке уже с конца февраля

Компания «Гранд Сервис Экспресс» запустила продажу билетов на поезд из Омска в Симферополь. Для удобства пассажиров перевозчик внедрил онлайн-календарь, позволяющий определить точную дату открытия продаж по выбранной дате поездки.
Первые рейсы запланированы на апрель 2026 года. Так, билет на поезд 22 апреля в плацкартном вагоне стоит от 12 899 рублей, в купе — от 14 835 рублей. Приобрести проездные документы можно уже сейчас через официальные каналы продаж.
Билеты на рейсы второй половины мая и летний период поступят в продажу за 90 суток до отправления состава в соответствии с правилами оформления дальних пассажирских перевозок. Рекомендуется заранее отслеживать даты открытия продаж через онлайн-сервис перевозчика.
