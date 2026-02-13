Гололедица осложнила дорожную обстановку в Ростовской области утром 13 февраля

Утром в пятницу, 13 февраля, в Ростовской области ухудшилась дорожная обстановка из-за гололедицы. Об этом предупреждают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
— Сейчас во многих районах региона идет дождь. Это создает риск скрытого гололеда и увеличивает тормозной путь машин. Дороги становятся непредсказуемыми, — объясняют в Госавтоинспекции.
Сотрудники ГАИ призывают водителей снижать скорость, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров.
— Важно заранее притормаживать перед пешеходными переходами и перекрестками. Также необходимо проверить исправность дворников, фар и убедиться, что на машине установлены зимние шины.
Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в положенных местах и убеждаться, что транспорт полностью остановился.
— В темное время суток обязательно использовать световозвращатели. Особую осторожность нужно соблюдать на остановках, в жилых дворах и на тротуарах.
