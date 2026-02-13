Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гололедица осложнила дорожную обстановку в Ростовской области утром 13 февраля

Об ухудшении дорожной обстановки в Ростовской области после ледяного дождя предупреждает Госавтоинспекция.

Источник: Комсомольская правда

Утром в пятницу, 13 февраля, в Ростовской области ухудшилась дорожная обстановка из-за гололедицы. Об этом предупреждают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

— Сейчас во многих районах региона идет дождь. Это создает риск скрытого гололеда и увеличивает тормозной путь машин. Дороги становятся непредсказуемыми, — объясняют в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГАИ призывают водителей снижать скорость, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров.

— Важно заранее притормаживать перед пешеходными переходами и перекрестками. Также необходимо проверить исправность дворников, фар и убедиться, что на машине установлены зимние шины.

Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в положенных местах и убеждаться, что транспорт полностью остановился.

— В темное время суток обязательно использовать световозвращатели. Особую осторожность нужно соблюдать на остановках, в жилых дворах и на тротуарах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.