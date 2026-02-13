Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 13 февраля:
1. На похороны молдавского артиста, «лучшего Сталина всех времен в кино», пришли всего 10 человек: «Нам пришлось скинуться, чтобы его похоронили в костюме, а не в пакете, а пятеро его детей так и не появились на кладбище».
2. Еще три дня в Молдове будет почти весна с дождями и туманами: А потом ударят морозы до минус 7 градусов — пока наслаждаемся теплом.
3. Минэнергетики призывает жителей Молдовы не верить своим глазам, глядя в квитанции: Шок от заоблачных сумм в платежках — «это спланированная кампания по созданию впечатления массового недовольства тарифами».
4. Суд обязал односельчанку Санду выплатить президентке Молдовы всего 450 леев вместо 50 тысяч, которые глава государства требовала: Анна Михалаки должна еще извиниться.
5. Трагедия в Национальной армии: В Молдове солдат был смертельно ранен из своего оружия — обстоятельства гибели юноши выясняются.
Молдавские власти так топорно спешат сдать страну Румынии, что это уже вредит самой идее «унири»: ПАС уже начинают бояться в соседней стране.
И наступит такой день, когда самому руководству Румынии придется стреноживать своих молдавских «братьев», притормаживать их (далее…).
То золотые украшения на таможне изъяли, то часы за тысячи долларов, то валюту: Что нужно декларировать, чтобы не потерять украшения, ценности и вещи на границе Молдовы.
«КП» выяснила, нужно ли декларировать в Молдове ценные вещи при въезде, выезде, транзите (далее…).
Жительница молдавского села переехала в полуземлянку, чтобы не платить огромные деньги за газ и дрова: «Жить здесь проще и дешевле, есть печка, сплю под шерстяными одеялами».
В селе Цыра Флорештского района местная жительница Мария Фёдорович решила провести зиму в старой каменной постройке — «бордее», чтобы сократить расходы на отопление (далее…).