Филолог Маслина рассказала, как сократить ругательства в речи за три дня

13 февраля в стране отмечается День русского мата — в этот день в 2014 году ВС РФ запретил ругательства в СМИ и на выступлениях. Филолог Алиса Маслина рассказала, как избавиться от этой привычки.
Так, в первый день следует разобраться в самих причинах появления мата в речи. Необходимо фиксировать ситуации, когда такие слова возникают.
После отделите их от эмоции — вы ругаетесь от злости, удивления, или, чтобы поддержать разговор? Заведите блокнот. После каждого случая записывайте свои мысли и ощущения.
Во второй день эксперт советует найти для каждой ситуации альтернативные слова. При злости можно сказать, например, «Терпение лопнуло!».
На третий день следует ввести игровые правила. Каждый случай мата — монетка в копилку. Деньги можно потратить на удовольствие. Играйте в «цензуру» — искажайте матерные слова в шутку, передает Life.ru.
Разработчики российского голосового робота для управляющих компаний ЖКХ вынуждены переучивать искусственный интеллект (ИИ), так как он научился мату после общения с клиентами.
Научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов также рассказал, что россияне стали чаще употреблять ненормативную лексику.