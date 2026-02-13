Депутат Нилов: Выплаты за долгий брак должны быть закреплены на федеральном уровне

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что инициатива о поощрении супружеских пар, проживших в браке 50 лет и более, вновь находится на доработке. По его словам, проект ранее предусматривал выплаты по 30, 40 и 50 тысяч рублей за 30, 40 и 50 лет совместной жизни, однако тогда законопроект был отклонен.