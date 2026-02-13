Депутат Нилов: Выплаты за долгий брак должны быть закреплены на федеральном уровне

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что инициатива о поощрении супружеских пар, проживших в браке 50 лет и более, вновь находится на доработке. По его словам, проект ранее предусматривал выплаты по 30, 40 и 50 тысяч рублей за 30, 40 и 50 лет совместной жизни, однако тогда законопроект был отклонен.
Нилов отметил, что сейчас инициаторы решили сосредоточиться на парах, достигших полувекового юбилея брака, и планируют закрепить выплату на федеральном уровне. Он подчеркнул, что подход к реализации проекта будет постепенным, чтобы правильно определить приоритетные категории супружеских пар.
По мнению депутата, такие выплаты не стоит рассматривать как простую материальную помощь. Он объяснил, что их цель — подчеркнуть уважение к людям, которые своим примером демонстрируют значимость крепкой и долгой семейной жизни.
Нилов добавил, что поддержка таких семей должна отражать приоритеты государственной политики, а законопроект нацелен на то, чтобы государство официально отмечало заслуги тех, кто много лет сохраняет гармоничные семейные отношения, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Государственную думу внесут законопроект о материальном поощрении супругов, которые прожили в браке более 30 лет. Авторы инициативы полагают, что такие поощрения позитивно скажутся на укреплении института брака и традиционных семейных ценностей. Что предлагают депутаты и какие выплаты полагаются уже сейчас — в материале «Вечерней Москвы».