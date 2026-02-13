Тест на пятницу 13-е: Угадаете маньяка из передачи «Следствие вели» по описанию или испугаетесь на первом?

«Следствие вели» — авторский цикл документальных передач телеканала НТВ о преступлениях, совершённых в СССР. Многие засматривались ими в 00-е, а сейчас появился даже новый жанр «Тру Крайм». Сегодня — пятница 13-е, а значит, самое время вспомнить не просто страшилки, а настоящие ужасы, которые творили реальные люди. Про всех них отлично рассказал Леонид Каневский в своих выпусках. Сможете ли вы перебороть страх и угадать отечественного маньяка по описанию?