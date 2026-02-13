Ричмонд
Тест на пятницу 13-е: Угадаете маньяка из передачи «Следствие вели» по описанию или испугаетесь на первом?

Сегодня — пятница 13-е. День, который оброс теориями, страшилками и суевериями. Мы решили вспомнить легендарную передачу «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Попробуйте угадать маньяка только по описанию! Если не боитесь, конечно.

Источник: Life.ru

«Следствие вели» — авторский цикл документальных передач телеканала НТВ о преступлениях, совершённых в СССР. Многие засматривались ими в 00-е, а сейчас появился даже новый жанр «Тру Крайм». Сегодня — пятница 13-е, а значит, самое время вспомнить не просто страшилки, а настоящие ужасы, которые творили реальные люди. Про всех них отлично рассказал Леонид Каневский в своих выпусках. Сможете ли вы перебороть страх и угадать отечественного маньяка по описанию?

Расслабьтесь немного после такой напряжённой темы и угадайте песни легендарной группы «Кино» только по строчкам! Докажите, что вы настоящий интеллигент, узнав произведения Бориса Пастернака по ИИ-описаниям! А также предлагаем вам узнать что-то новое о великом русском поэте: догадайтесь, с кем из этих барышень крутил романы Александр Пушкин!

