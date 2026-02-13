Три поколения Добронравовых пришли в кино на премьеру

Редкое явление произошло в московском кинотеатре. На красную дорожку фильма «Красавица» вышло большое семейство актёров Добронравовых. Два брата: Иван и Виктор, а также жена и дочери старшего брата. Возглавлял эту компанию Фёдор Добронравов. Зеваки шутили, что если бы пришли родственники остальных мужчин семейства Добронравовых, они бы на красной дорожке просто все не поместились. Смотрите видео.