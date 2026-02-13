Редкое явление произошло в московском кинотеатре. На красную дорожку фильма «Красавица» вышло большое семейство актёров Добронравовых. Два брата: Иван и Виктор, а также жена и дочери старшего брата. Возглавлял эту компанию Фёдор Добронравов. Зеваки шутили, что если бы пришли родственники остальных мужчин семейства Добронравовых, они бы на красной дорожке просто все не поместились. Смотрите видео.
Три поколения Добронравовых пришли в кино на премьеру
