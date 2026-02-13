Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стася Милославская показала жениха-футболиста

Актриса Стася Милославская была замечена на премьере российского фильма. Впервые в этом году она появилась на светском мероприятии вместе со своим бойфрендом, сделавшим ей предложение. Спутником Милославской оказался футболист Егор Ушаков. Интересно, что он младше своей будущей супруги на 8 лет, однако смотрятся они как ровесники. Смотрите редкое появление пары в московском кинотеатре.

Актриса Стася Милославская была замечена на премьере российского фильма. Впервые в этом году она появилась на светском мероприятии вместе со своим бойфрендом, сделавшим ей предложение. Спутником Милославской оказался футболист Егор Ушаков. Интересно, что он младше своей будущей супруги на 8 лет, однако смотрятся они как ровесники. Смотрите редкое появление пары в московском кинотеатре.