Стася Милославская показала жениха-футболиста

Актриса Стася Милославская была замечена на премьере российского фильма. Впервые в этом году она появилась на светском мероприятии вместе со своим бойфрендом, сделавшим ей предложение. Спутником Милославской оказался футболист Егор Ушаков. Интересно, что он младше своей будущей супруги на 8 лет, однако смотрятся они как ровесники. Смотрите редкое появление пары в московском кинотеатре.