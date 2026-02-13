Два новых общественных пространства появятся в Свердловском районе

Второй проект — «Серебряный дворик» по улице А. Тимошенкова, 131. Жители совместно с управляющей компанией разработали и защитили проект по благоустройству оставшейся территории. Там появятся качели для детей, скамейки, площадка для воркаута, детский игровой комплекс, а также будет проведено озеленение: засеют газон, высадят деревья и кустарники.