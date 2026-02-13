Два новых общественных пространства появятся в Свердловском районе

Первый проект — «Дом. Семья. Спорт» на улице Судостроительной, 113. Инициативу проявили жильцы дома. Проект предусматривает создание современной спортивной зоны: уличных тренажеров, воркаут-комплекса, теннисного стола, велопарковки и зоны отдыха с лавочками. После опроса за проект проголосовало 173 человека. Работы по обустройству начнутся уже в этом году.
Второй проект — «Серебряный дворик» по улице А. Тимошенкова, 131. Жители совместно с управляющей компанией разработали и защитили проект по благоустройству оставшейся территории. Там появятся качели для детей, скамейки, площадка для воркаута, детский игровой комплекс, а также будет проведено озеленение: засеют газон, высадят деревья и кустарники.
Оба проекта прошли конкурс и будут реализованы в 2026 году, что обеспечит создание комфортных пространств для отдыха, спорта и общения жителей района, сообщает администрация Свердловского района Красноярска.