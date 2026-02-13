В Петербург привезли картину Брюллова «Последний день Помпеи»

Прежде всего речь о полотне «Последний день Помпеи». Но не только. В Русский музей вернулись также 32 работы после московского триумфа Брюллова. В Москве за полгода его выставку посетили 566 000 человек. Москва, как ни странно, обошла Петербург в любви к этому художнику: выставку «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова» в Русском музее, которая была открыта с октября 2024 года по май 2025 года, посетили более 477 тысяч человек.