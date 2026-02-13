Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербург привезли картину Брюллова «Последний день Помпеи»

Маршрут, который выстроила куратор московской выставки Карла Брюллова в Третьяковской галерее Людмила Маркова: «Рим — Москва — Петербург», похоже, не случайно завершает Санкт-Петербург. В Северную столицу возвращаются шедевры работы Карла Павловича, предоставленные для выставки Русским музеем.

Источник: пресс-служба Русского музея

Прежде всего речь о полотне «Последний день Помпеи». Но не только. В Русский музей вернулись также 32 работы после московского триумфа Брюллова. В Москве за полгода его выставку посетили 566 000 человек. Москва, как ни странно, обошла Петербург в любви к этому художнику: выставку «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова» в Русском музее, которая была открыта с октября 2024 года по май 2025 года, посетили более 477 тысяч человек.

Ну, а сейчас «Последний день Помпеи» снова дома. Нет, не в Италии, а в зале № 14 Михайловского дворца. А 18 февраля музей обещает открыть залы № 16 и 17 после реэкспозиции.