В Москве 30 лет назад расстреляли «авторитетного бизнесмена», его убийца скрывался годами

Днем 13 февраля 1996 года на востоке Москвы был застрелен «авторитетный предприниматель» Владимир Кутепов. В криминальных кругах его знали как Кутепа. Участнику этой расправы годами удавалось уходить от следствия. Выйти на него спустя более чем 20 лет помог главарь самой кровавой банды столицы. Подробности истории — в материале «Газеты.Ru».
Расстрел по сигналу.
В середине 90-х Москва стала эпицентром бандитских разборок. После смерти лидеров сразу нескольких ОПГ начался передел сфер влияния. Каждый пытался урвать кусок побольше.
В погоне за прибылью некоторые шли на рискованный шаг — уходили в банду к «конкурентам». Но за такое предательство следовала неминуемая расплата.
В начале февраля 1996 года у жилого дома на Большой Черкизовской улице стали появляться неприметные «Таврия» и ВАЗ-2109. На машины, в которых часами сидели несколько мужчин, никто не обращал внимания.
Наблюдательный пост они держали несколько дней. Свою цель увидели днем 13 февраля — к дому подошел молодой темноволосый мужчина. Пассажир «Таврии» тут же передал по рации — это он.
Из «девятки» вышли двое киллеров, вооруженные пистолетами Smith & Wesson CW 9F и Astra, но в этот же момент во двор въехала машина ППС.
«Таврия», в которой сидел наводчик, сорвалась с места и скрылась, но убийцы лишь сбавили шаг и подождали, пока патрульный автомобиль уедет. Задание они выполнили без малейших колебаний.
На следующий день в милицейских сводках появилось лаконичное сообщение: «Около 16 часов возле дома № 3 на Большой Черкизовской улице двое неизвестных молодых людей расстреляли из пистолетов 32-летнего Владимира Кутепова. Две пули попали ему в голову, еще три в живот и грудь. Убийцы убежали во двор. Кутепов был активным участником одной из местных преступных группировок».
На то, чтобы установить всех участников криминальной разборки, у следствия ушло больше 20 лет.
«Указать цель должен был “коптевский”».
~Исполнителей оперативникам удалось найти за несколько лет. ~Ими оказались ближайший подручный главаря ореховской ОПГ Марат Полянский и штатный киллер банды Александр Пустовалов (Саша Солдат).
Но как одна из самых кровавых банд столицы, возглавляемая Сергеем Буториным (Ося), связана с Кутепом, долгое время оставалось непонятным.
~Пролить свет на историю помог сам главарь «орехов», экстрадированный в Россию из Испании в 2010 году. ~Уже отбывая пожизненное наказание в тюрьме, Ося написал книгу, где рассказал про былые времена, а заодно упомянул ряд эпизодов, детали которых следователи не знали. В том числе убийство Кутепа.
Оказалось, тот несколько лет состоял в коптевской преступной группе и «занимался» одним из ее основных активов — компанией «Дагиш», имеющей долю в «Новоарбатском» универсаме.
В середине 90-х, после того, как сразу несколько членов банды Кутепа были убиты в ходе разборок, предприниматель решил уйти к конкурентам — в мазуткинскую банду.
Его поступок не оценили ни бывшие «коллеги», ни их партнеры из «курганской» ОПГ — терять долю в прибыльном деле никто не хотел. Убрать перебежчика нужно было быстро и без лишнего шума. Тогда бандиты пришли за помощью к «орехам».
По словам Буторина, он согласился взяться за дело в обмен на долю в «Новоарбатском».
Днем 13 февраля именно Замараев передал по рации, что цель подходит к дому, а затем — что во двор въехала милиция.
«Мэлс занервничал и, маякуя по рации о прекращении операции, спешно снялся с места. Но Солдат — блин, Солдат… это же самонаводящаяся торпеда: “вижу цель, не вижу препятствий”.
На сигналы Мэлса не отреагировал. Саня и Марат спокойно следовали за целью, а как только патрульная машина скрылась, они приблизились к Кутепу, Солдат произвел в него несколько выстрелов, а Марат продублировал, сделав «контрольку», — вспоминал Буторин.
«Добропорядочный бизнесмен».
В ходе расследования было установлено, что Замараев, известный как Мэлс, был доверенным лицом и ближайшим помощником одного из главарей «коптевских» — Сергея Зимина.
«С 1991 по 2001 год участники так называемой “коптевской” банды на территории Москвы совершили ряд убийств и других особо тяжких преступлений на почве раздела сфер криминального влияния. Они тщательным образом готовились к каждому преступлению, организовывали наблюдение за потерпевшими, а после их совершения избавлялись от автомобилей, средств связи и огнестрельного оружия, что и позволяло им длительное время безнаказанно продолжать преступную деятельность», — заявили в столичном СК.
По данным следователей, ~по указанию главаря Замараев совершил и еще одно убийство. ~В январе 1998 года он принял участие в расправе над авторитетом из тушинской ОПГ Вячеславом Степановым (Убогий).
~12 января 1998 года Мэлс пригласил Степанова на встречу в бар «Долина» на улице Зои и Александра Космодемьянских. ~Затем сообщник увез Замараева на машине, обеспечив ему алиби.
В то же время их подельник остался у бара караулить Убогого. ~В начале восьмого вечера, когда мужчина вместе с приятелем вышел из бара и пошел к своему автомобилю, прогремели выстрелы. ~
Стрелявший был одет во все черное — это единственное, что запомнили свидетели. Степанов скончался на месте, а его друг попытался сбежать от киллера. Вслед ему прогремела очередь.
«Как потом рассказал один из милиционеров, ~убийца явно не был профессионалом: по-видимому, он не удержал автомат и дал очередь веером. Пули попали в трамвай, оказавшийся в зоне огня.~ Березин [друг Степанова] не пострадал, зато были ранены четверо пассажиров. Одна из ехавших в трамвае женщин через несколько часов скончалась в больнице», — описывали те события в СМИ.
~В 2024 году, спустя более чем 20 лет, 53-летний Замарев оказался на скамье подсудимых.~ Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и убийстве трех лиц, совершенное общеопасным способом.
На суде ~адвокат Мэлса пыталась убедить присяжных, что его подзащитный — добропорядочный бизнесмен~, живущий за счет сдачи внаем недвижимости, и никакого отношения к криминалу не имеет.
Эту версию разбили аргументы прокуратуры и показания Буторина, который выступил на заседании в качестве свидетеля обвинения.
~18 июля 2024 года Коптевский районный суд на основании вердикта присяжных приговорил Замараева к 20 годам колонии. ~
Его босс Сергей Зимин еще в 2000-х скрылся в Испании, где его след потерялся. В России он заочно арестован и до сих пор числится в розыске.