В Москве 30 лет назад расстреляли «авторитетного бизнесмена», его убийца скрывался годами

«С 1991 по 2001 год участники так называемой “коптевской” банды на территории Москвы совершили ряд убийств и других особо тяжких преступлений на почве раздела сфер криминального влияния. Они тщательным образом готовились к каждому преступлению, организовывали наблюдение за потерпевшими, а после их совершения избавлялись от автомобилей, средств связи и огнестрельного оружия, что и позволяло им длительное время безнаказанно продолжать преступную деятельность», — заявили в столичном СК.