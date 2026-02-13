В Приангарье могут принять закон, который разрешит умерщвлять агрессивных бездомных собак

Помимо этого, предлагается разрешить умерщвлять бездомных животных в случае, если на той или иной территории правительство региона введет «режим экстраординарной ситуации», когда существует реальная опасность для населения со стороны безнадзорных собак. Режим экстраординарной ситуации, как указано в проекте закона, может быть объявлен в одном из трех случаев: если на территории зафиксирован факт причинения бездомными животными тяжкого вреда здоровью человека или смерти, если у животных зафиксированы признаки опасных для здоровья человека болезней, если на территории в 1 квадратный километр обитает 10 и более бездомных собак.