В Приангарье могут принять закон, который разрешит умерщвлять агрессивных бездомных собак

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в Приангарье безнадзорные собаки часто нападают на взрослых и детей. За 11 месяцев 2025 года было зафиксировано почти 3,8 тысяч случаев укусов. Это приводит к «социальному напряжению среди жителей Иркутской области», отмечается в пояснительной записке.
Непосредственно в самом проекте закона прописано, что бездомных животных должны будут, как и сейчас, отлавливать, стерилизовать, маркировать и выпускать на прежнее место обитания в случае, если для них не найдется хозяин. Сейчас умерщвлять можно только тех животных, которые тяжело больны. Новым законом предлагается разрешить проводить эвтаназию также животным, которые совершили нападение на человека или проявляют немотивированную агрессию.
Помимо этого, предлагается разрешить умерщвлять бездомных животных в случае, если на той или иной территории правительство региона введет «режим экстраординарной ситуации», когда существует реальная опасность для населения со стороны безнадзорных собак. Режим экстраординарной ситуации, как указано в проекте закона, может быть объявлен в одном из трех случаев: если на территории зафиксирован факт причинения бездомными животными тяжкого вреда здоровью человека или смерти, если у животных зафиксированы признаки опасных для здоровья человека болезней, если на территории в 1 квадратный километр обитает 10 и более бездомных собак.
При введении режима экстраординарной ситуации производится отлов животных без владельцев, включая стерилизованных животных без владельцев, имеющих неснимаемые или несмываемые метки, и их транспортировка в пункты временного содержания. Возврат животных без владельцев на прежние места их обитания не допускается, — говорится в проекте закона.
В случае объявления режима экстраординарной ситуации отловленных бездомных собак будут держать в пункте временного содержания не более 11 дней. Для тех особей, которым не найдут новых владельцев, предусмотрена процедура умерщвления.
Принятие проекта закона положительно повлияет на повышение уровня безопасности граждан, предотвращение угрозы для жизни и здоровья граждан, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранности имущества физических и юридических лиц, предотвращению угрозы жизни и здоровью сельскохозяйственных животных и других животных, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В документах к проекту закона также сообщается, что для его реализации понадобится создать в Приангарье семь пунктов временного содержания животных. Они могут быть как государственные, так и частные. Один из таких пунктов планируется открыть и на территории Братска.
Законопроект сначала должны рассмотреть на комитете Законодательного собрания Приангарья по экологии. Пока дата рассмотрения неизвестна. Затем рассмотреть на сессии областного парламента. Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 июля этого года.