В Госдуме предложили платить россиянам за верность браку

Парламентарий напомнил, что ещё в прошлом году в Госдуму вносили законопроект с градацией выплат от 30 тысяч рублей за 30 лет брака до 50 тысяч за 50 лет совместной жизни и далее. Однако тогда инициативу отклонили, и теперь её решили переработать, сделав более реалистичной для бюджета.