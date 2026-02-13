В Госдуме предложили платить россиянам за верность браку

Парламентарий напомнил, что ещё в прошлом году в Госдуму вносили законопроект с градацией выплат от 30 тысяч рублей за 30 лет брака до 50 тысяч за 50 лет совместной жизни и далее. Однако тогда инициативу отклонили, и теперь её решили переработать, сделав более реалистичной для бюджета.
«Проект в настоящее время дорабатывается. И с учётом региональных практик, с учётом необходимых дополнительных затрат федерального бюджета, нужно начать действовать поступательно и выделить сначала те семьи, которые продолжительное время находятся в браке. Не так, как мы первоначально предложили, а начать с 50 лет совместной жизни и больше», — подчеркнул Нилов.
Он отметил, что при введении федеральной выплаты важно сохранить уже действующие региональные меры поддержки — такие, как в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. По словам депутата, новая выплата должна стать дополнительной, а не заменять существующие программы.
«На федеральном уровне должна быть дополнительно введена выплата, касающаяся тех пар, кто полвека вместе. Надо действовать поступательно, поэтому в этой части дорабатывается», — добавил глава комитета.
Нилов также подчеркнул, что долгий брак — это не просто личная история семьи, а значимый социальный ориентир. Государственное внимание к таким парам, по его мнению, может стать стимулом для укрепления института семьи в целом.
«Такие выплаты — это даже не материальная помощь, а знак уважения людям, которые своим примером доказывают, что крепкая семья является безусловным приоритетом государственной политики. Поддержка пар-долгожителей — это реализация государственной семейной политики», — заключил парламентарий в беседе с РИА «Новости».
