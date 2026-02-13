Суд арестовал соседа участника СВО за оскорбительные надписи в подъезде

Житель Башкирии привлечён к ответственности за систематическое оскорбление участника специальной военной операции и дискредитацию армии. Согласно материалам суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, сосед семьи военнослужащего на протяжении длительного времени оставлял на стенах, почтовом ящике и в лифте подъезда надписи личного характера с упоминанием фамилии бойца, а также изображения свастики.
Супруга участника СВО неоднократно жаловалась в управляющую компанию, надписи закрашивались, однако мужчина наносил их снова. После обращения в полицию личность нарушителя была установлена. В отношении него составлены два административных протокола — по факту публичной дискредитации Вооружённых сил РФ и демонстрирования нацистской символики.
В суде правонарушитель признал вину, раскаялся и принёс извинения жильцам. Ему назначено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и пяти суток административного ареста.
