Mash: Шоу «ЧБД» может переехать в Казахстан из-за запрета Сабурова на въезд в РФ

Шоу «Что было дальше» могут теперь снимать в Казахстане. Среди причин — отказ в регистрации товарного знака ЧБД, запрет на въезд в Россию комику Нурлану Сабурову, а также удобство локации.
После депортации юмориста организаторам шоу пришлось искать решение проблемы. Команда сразу же задумалась над сменой места проведения съемок.
На первые выпуски шоу, снятые в Казахстане, пригласили рэпера Скриптонита и блогера Александра Зубарева. После организаторы проекта поняли — новая локация открывает интересные сотрудничества.
По данным журналистов, проблемы у «ЧБД» возникали еще до депортации Сабурова. В 2022 году продюсер Максим Морозов не смог получить товарные знаки для шоу.
Роспатент не нашел уникальности и сослался на огромную команду, уточнили в Telegram-канале Mash.
6 февраля Сабурова задержали в аэропорту из-за незаконного въезда в Россию. Его решили депортировать. Чем известен комик и почему ему закрыли въезд в Россию — в материале «Вечерней Москвы».
Заместитель председателя Госдумы Вячеслав Даванков считает, что юморист не заслужил подобного запрета. По его словам, обоснованность такого решения необходимо проверить.