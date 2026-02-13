Перед уфимским Дворцом спорта перекроют парковку: все из-за предстоящих соревнований

Завтра, 14 февраля, в центре Уфы перекроют стоянку транспорта на площади перед Дворцом спорта. Как сообщили в мэрии, парковка будет недоступна ровно сутки — с 07:00 и до 07:00.
Ограничение связано с подготовкой и проведением соревнований по кулачным боям. Городские власти просят водителей — как местных жителей, так и гостей столицы — заранее выбирать альтернативные места для парковки на обозначенный период.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.