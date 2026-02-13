Ричмонд
Перед уфимским Дворцом спорта перекроют парковку: все из-за предстоящих соревнований

В Уфе перекроют парковку перед Дворцом спорта.

Источник: администрация Челябинска

Завтра, 14 февраля, в центре Уфы перекроют стоянку транспорта на площади перед Дворцом спорта. Как сообщили в мэрии, парковка будет недоступна ровно сутки — с 07:00 и до 07:00.

Ограничение связано с подготовкой и проведением соревнований по кулачным боям. Городские власти просят водителей — как местных жителей, так и гостей столицы — заранее выбирать альтернативные места для парковки на обозначенный период.

