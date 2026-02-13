Сгущёнка или мёд: Выбраны самые вкусные блины в России

В проекте «Активный гражданин» завершилось масштабное голосование за лучший рецепт традиционных блинов. Участниками стали более 155 тысяч москвичей, которые оценивали кулинарные традиции четырёх регионов в рамках подготовки к Масленице. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.