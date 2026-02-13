Ричмонд
Сгущёнка или мёд: Выбраны самые вкусные блины в России

В проекте «Активный гражданин» завершилось масштабное голосование за лучший рецепт традиционных блинов. Участниками стали более 155 тысяч москвичей, которые оценивали кулинарные традиции четырёх регионов в рамках подготовки к Масленице. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Абсолютным победителем (28% голосов) признаны мордовские блины со сгущёнкой. Секрет их пышности и мягкости — в тесте на кефире с добавлением манной крупы и пшенной муки.

Второе место заняли башкирские блины с мёдом (27%), которые жарят на сухой сковороде и щедро смазывают топлёным маслом. Третье — смоленские блины с сытной начинкой из каши, ветчины и сыра (26%). Замкнули четвёрку суздальские блины с огуречным вареньем на тонком кружевном тесте (20%).

Масленичная неделя в 2026 году выпадает на период с 16-го по 22 февраля. Сразу после неё, 23 февраля, начнётся Великий пост, который продлится 48 дней и завершится 11 апреля. Ранее россиянам в преддверии Масленицы напомнили, с какими болезнями несовместимо употребление блинов.

