Белорусский врач назвала суперфудами квашеную капусту и киви с кожурой

Заведующая отделением профилактики Минской центральной районной клинической больницы Ольга Шух на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ в интервью pristalica.by назвала суперфудами квашеную капусту и киви с кожурой.
Специалист отметила пользу полноценного сна (минимум семь — восемь часов), физической активности, сбалансированного питания.
— Доказанной эффективности у большинства противовирусных препаратов при ОРВИ просто нет. Гораздо полезнее промывать нос физраствором и следить за влажностью воздуха, — заметила заведующая отделением.
Ольга Шух также назвала полезные суперфуды. Среди них — квашеная капуста, где содержится не только витамин С, но и пробиотики. Кроме того, капуста поддерживает микрофлору, а примерно 80% ее сосредоточено именно в кишечнике.
Еще одним суперфудом заведующая назвала киви с кожурой. В нем максимум клетчатки. А еще ягода богата витаминами, налаживает работу желудочно-кишечного тракта.
