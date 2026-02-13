Ричмонд
Белорусский врач назвала суперфудами квашеную капусту и киви с кожурой

Врач назвала суперфудом продукт, который есть дома у каждого белоруса.

Источник: Комсомольская правда

Заведующая отделением профилактики Минской центральной районной клинической больницы Ольга Шух на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ в интервью pristalica.by назвала суперфудами квашеную капусту и киви с кожурой.

Специалист отметила пользу полноценного сна (минимум семь — восемь часов), физической активности, сбалансированного питания.

— Доказанной эффективности у большинства противовирусных препаратов при ОРВИ просто нет. Гораздо полезнее промывать нос физраствором и следить за влажностью воздуха, — заметила заведующая отделением.

Ольга Шух также назвала полезные суперфуды. Среди них — квашеная капуста, где содержится не только витамин С, но и пробиотики. Кроме того, капуста поддерживает микрофлору, а примерно 80% ее сосредоточено именно в кишечнике.

Еще одним суперфудом заведующая назвала киви с кожурой. В нем максимум клетчатки. А еще ягода богата витаминами, налаживает работу желудочно-кишечного тракта.

