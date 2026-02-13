Троллейбусы остановились в Минске на многих маршрутах из-за повреждений сети

С 06:38 на улице Максима Богдановича в обоих направлениях из-за повреждения контактной сети не могут курсировать троллейбусы № 34, 46 и 53, а с 06:44 — на проспекте Пушкина и улице Притыцкого троллейбусы № 10, 39, 47 и 77.