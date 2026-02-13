Троллейбусы остановились в Минске на многих маршрутах из-за повреждений сети

Так, с 05:43 на улице Скрипникова в направлении улицы Притыцкого остановилось движение троллейбусов № 13 и 77. Их движение организовано по улицам Сухаревская, Шаранговича, Горецкого, Лобанка.
С 06:25 на проспекте Пушкина и улице Ольшевского также из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения в обоих направлениях троллейбусов № 10, 14, 39, 47, 58 и 77.
На улице Кальварийской с 06:26 также остановились троллейбусы № 4, 7, 9, 13, 14, 44 и 58, а с 6:29 на улице Уманская в направлении проспекта Дзержинского — троллейбусы № 8, 31 и 47.
С 06:38 на улице Максима Богдановича в обоих направлениях из-за повреждения контактной сети не могут курсировать троллейбусы № 34, 46 и 53, а с 06:44 — на проспекте Пушкина и улице Притыцкого троллейбусы № 10, 39, 47 и 77.
На улице Чкалова на остановке «Гостиница Спутник» с 07:22 также остановились троллейбусы № 19 и 59, а с 07:24 — № 37 и 53 на улице Максима Богдановича и площадь Бангалор.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Беларуси на дорогах сохранится гололедица, а днем местами по северу — налипание мокрого снега.
В Минске в пятницу временами пройдет дождь и мокрый снег, вероятность осадков составляет 80−90%. Возможен слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что налипание мокрого снега может привести к повреждению деревьев, обрыву линий электропередач и отключению электричества.