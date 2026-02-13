Ричмонд
Суд увеличил срок главарю террористической ячейки в Дагестане до 23 лет

Террорист Ахмедов получил еще три года заключения, уже отбывая наказание.

Источник: Комсомольская правда

Решением апелляционного суда срок наказания главарю террористической ячейки в колонии Дагестана Арбахану Ахмедову увеличился до 23 лет. Об этом со ссылкой на представителей суда сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в октябре 2024 года Ахмедов, участник террористического сообщества, уже был осужден на 20 лет лишения свободы. В дагестанской колонии он стал членом еще одного террсообщества и регулярно проводил занятия по изучению исламистской радикальной идеологии.

«По совокупности преступлений окончательное наказание Ахмедову назначено путем частичного сложения в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием первых 5 лет в тюрьме», — сообщили в суде.

Оставшийся срок осужденный проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Узбекистане вынесли приговор 34 участникам банды, которая обманывала россиян, выманивая у них деньги через подставные колл-центры. Мошенники получили реальные сроки — до 9,5 лет тюрьмы строгого режима.

Кроме того, приехавшего в Россию из другой страны приговорили к 20 годам тюрьмы за попытку подорвать здание правительства Ставропольского края.