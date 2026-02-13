В Приморье вдвое выросли платежи за воду без счетчиков: причины

Плата за холодную воду без счетчика рассчитывается по формуле: тариф x норматив x количество прописанных x повышающий коэффициент. Коэффициент применяется только к воде, водоотведение считают отдельно по нормативу, но в квитанции обе суммы складываются. Норматив потребления в Приморье зависит от типа дома: при наличии горячего водоснабжения — 7,3 кубометра на человека, без него — 8,4 кубометра.
До повышения коэффициента с 1,5 до 3 квартира с одним прописанным в доме с горячей водой платила за холодную воду около 506 рублей: 46,10 ₽ x 7,3×1 x 1,5. После увеличения коэффициента сумма выросла вдвое, пишет NewsVl.
В декабрьских квитанциях вода без счетчика уже подорожала вдвое — из-за повышения коэффициента с 1,5 до 3, хотя тариф еще оставался старым. Для квартиры с одним прописанным в доме с горячим водоснабжением сумма выросла с 506 до 1012 рублей. В январе добавилось повышение НДС, и плата за холодную воду достигла 1029 рублей.
В домах без горячей воды норматив выше, поэтому и сумма больше — 1181 рубль в январе. Для семьи из трех человек в доме с горячей водой плата за холодную воду увеличилась с 1519 рублей в ноябре до 3089,5 рубля в январе. С учетом водоотведения квитанция за январь превысила 4300 рублей.
Ранее «ФедералПресс» писал, что ФАС начала внеплановые проверки на Дальнем Востоке из-за резкого роста платежей за ЖКХ в Приморье и соседних регионах в январе.