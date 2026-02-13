Россияне назвали лучшие любовные пары в литературе

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Женщины в России считают лучшей любовной парой в литературе героев романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» Элизабет Беннет и мистера Дарси, а мужчины предпочитают Мастера и Маргариту из одноименного произведения Михаила Булгакова, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса «Литрес».
«Литрес» и рекомендательный сервис LiveLib провели тематический опрос среди пользователей накануне Дня всех влюбленных о любимых романтических сюжетах и идеальном сценарии отношений в реальности. В основу методологии исследования лёг опрос, проведённый в феврале 2026 года, в котором приняли участие более 600 пользователей из разных городов России.
«Что касается лучших любовных пар в классической литературе, вкусы мужчин и женщин предсказуемо разошлись: девушки назвали идеальной романтической историей отношения Элизабет Беннет и мистера Дарси (21,7%) из “Гордости и предубеждения”. Молодые люди же отдали первое место Мастеру и Маргарите (10,7%)», — говорится в сообщении.
В реальной жизни 40% мужчин и 35% женщин мечтают пережить романтическую историю, которая развивается от настоящей дружбы к большой любви — от полного взаимопонимания до глубоких чувств. Также мужская аудитория предпочитает такие сюжеты как «любовь с монстром» (13%) и фиктивные отношения (12%). В топ-3 у девушек вошли тропы «от ненависти к любви» (14%) и «второй шанс» (9%), — расклад, при котором пара воссоединяется после разрыва, рассказали в «Литрес». Кроме того, мужчины среди различных любовных историй чаще всего отдают предпочтение любовному фэнтези (44%), тогда как у женщин лидерство одержали классические романы (30%).