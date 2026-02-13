Ричмонд
Психолог рассказала, чем опасны суеверия насчет пятницы 13-го

Психолог Альберс: суеверия увеличивают вероятность происшествий в пятницу 13-го.

ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Суеверные ожидания плохого в пятницу 13-го повышают вероятность происшествий и увеличивают стресс, считает доктор психологических наук медицинского центра в Кливленде Сюзан Альберс.

Как считает Альберс, люди беспокоятся по поводу пятницы 13-го из-за того, что с несчастьями этот день связывает культура.

«Ожидание плохого дня, только потому что это пятница 13-го, повышает вероятность его наступления», — констатировала она.

«Суеверия способны изменить наши мысли и поведение. Исследования показали, что в пятницу 13-го люди склонны избегать поездок, оставаться дома и откладывать важные решения», — сообщила Альберс.

Чтобы не оказаться в плену страхов, психолог советует придерживаться обычного распорядка.

«Суеверия сильнее влияют на наше состояние, когда мы испытываем стресс. Простые вещи, такие как правильное питание, полноценный сон, физическая активность и прогулки на свежем воздухе, могут помочь успокоить нервную систему и улучшить самочувствие в те дни, когда ваш мозг подает сигнал тревоги», — сообщила она.

Боязнь числа 13 известный феномен и даже имеет научное название — «трискайдекафобия». В США эта тревога так распространена, что в многоквартирных домах за 12 этажом идет сразу 14.

