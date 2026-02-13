Минобороны: за ночь и утро над Ростовской областью сбили 55 беспилотников

В ночь на пятницу, 13 февраля, и утром в небе над Ростовской областью были ликвидированы 55 БПЛА противника. Об этом сообщают в министерстве обороны Российской Федерации.
— Всего с 20:00 12 февраля до 7:00 13 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 124 украинских дрона самолетного типа. Из них 43 аппарата сбили над Ростовской областью поздно вечером 12 февраля и еще 12 — в течение ночи и утра 13 февраля, — уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, массированным атакам подверглись Волгоградская, Курская, Белгородская области и Республика Крым.
Губернатор Юрий Слюсарь уточнил: беспилотники уничтожены в шести районах — Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском. Пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.
Глава региона предупредил, что угроза повторных атак сохраняется, и призвал жителей соблюдать осторожность.
