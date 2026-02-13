«Если получится — хорошо»: Дубцова заявила, что готова родить ребенка возлюбленному

Певица Ирина Дубцова перестала скрывать возлюбленного — бизнесмена Ивана Петренко. Пара вместе больше года, у них трое детей: сын Ирины Артем и двое детей Ивана — Мирон и София. Дубцова не исключает, что в будущем может родить еще одного ребенка.
— При нормальной работе организма, приведенной в порядок нервной системе и гормональной тоже — все возможно. Есть спокойствие внутреннее, ощущение опоры в лице мужчины, который заботится, который, как я вижу, прекрасный папа. Мы с мужем гражданским решили так: если получится, то хорошо, — поделилась Дубцова.
За год Дубцова сблизилась с детьми мужчины, особенно с Мироном, который уже хочет называть ее мамой. Она призналась, что иногда не знает, как реагировать на его попытки, и наслаждается процессом общения.
В социальных сетях артистка делится совместными кадрами с детьми, сталкиваясь с критикой хейтеров, которые интересуются, где их биологическая мать. Дубцова объяснила в шоу «Ваша Наташа», что мама детей скончалась три года назад, и подчеркнула, что старается сохранить полноценные отношения с ребятами.
Впрочем, личную жизнь налаживает не только певица, но и ее сын: экс-невеста певца Григория Лепса Аврора Киба могла флиртовать на своем дне рождения с сыном Дубцовой Артемом.