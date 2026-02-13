«Если получится — хорошо»: Дубцова заявила, что готова родить ребенка возлюбленному

— При нормальной работе организма, приведенной в порядок нервной системе и гормональной тоже — все возможно. Есть спокойствие внутреннее, ощущение опоры в лице мужчины, который заботится, который, как я вижу, прекрасный папа. Мы с мужем гражданским решили так: если получится, то хорошо, — поделилась Дубцова.