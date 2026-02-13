Шоу «Что было дальше?» переедет в Казахстан из-за депортации Сабурова

По информации канала, решение о релокации созревало давно. Ещё в 2022-м продюсер Максим Морозов безуспешно пытался зарегистрировать товарные знаки «ЧБД» и «Что было дальше». Роспатент отказал из-за неуникальности названия и того, что у шоу слишком много авторов, чтобы закреплять права за одним лицом. Ни видеообращения комиков, ни судебные иски, где Сабурова называли просто «ведущим», ситуацию не изменили.
Финальным аргументом стала депортация Нурлана Сабурова с запретом на въезд в РФ на 50 лет. Команда уже протестировала площадку: записала пилоты с казахстанскими артистами, не поддерживающими СВО, и убедилась, что локация открывает доступ к новым гонорарным коллаборациям, а канал на Ютубе спокойно монетизируется.
Между тем финансовые показатели шоу бьют рекорды. Интеграции в обычный выпуск стоят до 35 млн рублей, в новогодний — до 60 млн, а максимальный заработок с рекламы за всё время существования проекта достиг 120 млн рублей. Сезон 2025—2026 уже принёс продажи позиций по 12—14 млн за первую интеграцию.
Напомним, Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково после рейса из Дубая. От предложения принудительной депортации в ОАЭ в наручниках он отказался и улетел в Казахстан самостоятельно. По предварительным данным, 50-летний запрет на въезд связан с высказываниями комика о спецоперации, а также с нарушениями миграционного и налогового законодательства. Ранее Сабуров уже пытался оформить вид на жительство в России, но не сдал экзамен по истории.
