Шоу «Что было дальше?» переедет в Казахстан из-за депортации Сабурова

Напомним, Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково после рейса из Дубая. От предложения принудительной депортации в ОАЭ в наручниках он отказался и улетел в Казахстан самостоятельно. По предварительным данным, 50-летний запрет на въезд связан с высказываниями комика о спецоперации, а также с нарушениями миграционного и налогового законодательства. Ранее Сабуров уже пытался оформить вид на жительство в России, но не сдал экзамен по истории.