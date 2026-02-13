СЭС прикрыла в Ташкенте очередную уличную «пирожковую тошниловку». Но таких в городе десятки

Наверняка вы не раз встречали подобные точки: огромная сковорода с кипящим маслом, тесто, которое лепят тут же, очередь из желающих быстро и дёшево перекусить. Многие даже считают, что «самое вкусное — именно так, по-уличному». Горячо, с корочкой, ароматно. И вроде бы ничего страшного.
Проблема в том, что за этим «колоритом» часто скрываются грубые нарушения санитарных норм. Никто не знает, в каких условиях хранятся продукты, как соблюдается температурный режим, откуда берётся вода и насколько чисты руки повара.
И это не единичный случай. Таких точек по городу десятки. Далеко ходить не нужно — пересадочные остановки, выходы из метро, территории возле рынков буквально усеяны подобной уличной торговлей. Люди спешат, выбирают подешевле и не всегда задумываются о рисках.
Расчёт у таких продавцов простой: ставка на низкую цену и поток. Для части покупателей стоимость пирожка оказывается важнее, чем вопросы безопасности. Но экономия в несколько тысяч сумов может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем от пищевых отравлений до инфекций. А лечение, как правило, обходится куда дороже.
В СЭС напомнили, что гражданам стоит обращать внимание на санитарное состояние торговых точек и воздерживаться от покупки и употребления продукции, приготовленной в неизвестных условиях или в местах с сомнительной гигиеной.
Проблема в том, что пока остаётся спрос, такие «тошниловки» будут появляться снова и снова.