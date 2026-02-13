Ричмонд
Стали известны самые популярные направления для отдыха весной до 100 тысяч рублей

Российские туристы весной чаще всего выбирают Санкт-Петербург и Краснодарский край среди внутренних направлений для туризма, а за границей — Турцию, Абхазию и Египет, сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на туроператора «Спектрум».

По данным компании, недельный тур на двоих в Санкт-Петербург с перелетом и проживанием обходится около 31 тысячи рублей, поездка в Сочи начинается от 51,5 тысячи. Интерес сохраняется к курортам Кавказских Минеральных Вод: отдых в Кисловодске на двоих в трехзвездочном отеле стоит от 80 тысяч рублей.

В числе популярных экскурсионных маршрутов выделили Казань, где тур на двоих с проживанием в гостинице начинается от 48,9 тысячи рублей. Туроператор отметил, что эти направления ценятся за сочетание доступной цены и разнообразных культурных и природных возможностей.

Что касается зарубежных поездок, представитель компании сообщил, что отдых в Абхазии на двоих доступен от 67,6 тысячи рублей, в Турции — от 62,4 тысячи, а в Египте — от 79,5 тысячи. Туроператор подчеркнул, что россияне выбирают эти направления из-за удобства перелета, развитую инфраструктуру и комфортное соотношение цены и качества, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией начнет действовать в конце февраля — начале марта. По оценкам представителей туристической отрасли, запуск безвизового режима может значительно увеличить поток туристов из Саудовской Аравии в Россию и усилить позиции страны на международном туристическом рынке.

