Строительство ЖК «Гулливер» у метро «Пушкинская» в Минске приостановлено

Мобильная группа Мингорисполкома в рамках месячника безопасного труда в строительстве выезжала на объект, расположенный в районе улиц Притыцкого и Дунина-Марцинкевича рядом с метро «Пушкинская». На указанном месте строится ЖК «Гулливер» (подробнее мы писали здесь).