Строительство ЖК «Гулливер» у метро «Пушкинская» в Минске приостановлено. Подробности озвучили в Министерстве труда и социальной защиты.
Мобильная группа Мингорисполкома в рамках месячника безопасного труда в строительстве выезжала на объект, расположенный в районе улиц Притыцкого и Дунина-Марцинкевича рядом с метро «Пушкинская». На указанном месте строится ЖК «Гулливер» (подробнее мы писали здесь).
В составе группы были представители Департамента государственной инспекции труда, комитета по труду, занятости и соцзащите, профсоюзов, а также Госпромнадзора, Госэнергонадзора.
Особое внимание было уделено работе в неблагоприятных погодных условиях. Речь идет про скользкие поверхности, отсутствие нормального обогрева, а также обледенение проходов. Была проведена проверка как организации рабочих мест, так состояния бытовых помещений.
В Минске приостановили строительство ЖК «Гулливер» на месте долгостроя на «Пушкинской». Фото: телеграм-канал Министерства труда и соцзащиты.
«Выявлены нарушения. Работы рекомендовано приостановить до полного устранения нарушений», — уточнили в Министерстве труда и соцзащиты.
Тем временем «Минскстрой» сказал про строительство нового квартала рядом с центром Минска.
Кстати, здание с водопадом и речкой на фасаде появится в центре Минска.
Ранее белорусы узнали, что можно и нельзя делать в пятницу 13 февраля 2026.