Непьющий Бобруйск: власти города определились с датами антиалкогольных акций

Купить алкоголь на территории города будет нельзя 26 марта, 12 июня, 27 августа и 26 ноября с 00:00 до 24:00.
В эти дни в Бобруйске пройдут профилактические антиалкогольные акции «День трезвости», которые «направлены на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними».
Вместе с тем, ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя магазинами для проведения ритуальных обрядов, а также в объектах общепита на розлив.
Документ вступает в силу с момента опубликования.
Ограничения уже были
Власти районов Могилевщины первыми приступили к определению дней трезвости текущего года.
Так, с днями трезвости самыми первыми традиционно определились власти Круглянского района. В этом регионе продажа спиртных напитков будет ограничена в течение суток 7 февраля и 1 сентября, также 13 июня, когда у школьников будут проводиться выпускные вечера.