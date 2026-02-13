Ричмонд
Непьющий Бобруйск: власти города определились с датами антиалкогольных акций

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Власти Бобруйска определились с днями трезвости, в этом году они выпадут на четыре дня, соответствующее решение № 3−5 от 6 февраля опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Купить алкоголь на территории города будет нельзя 26 марта, 12 июня, 27 августа и 26 ноября с 00:00 до 24:00.

В эти дни в Бобруйске пройдут профилактические антиалкогольные акции «День трезвости», которые «направлены на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними».

Вместе с тем, ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя магазинами для проведения ритуальных обрядов, а также в объектах общепита на розлив.

Документ вступает в силу с момента опубликования.

Ограничения уже были

Власти районов Могилевщины первыми приступили к определению дней трезвости текущего года.

Так, с днями трезвости самыми первыми традиционно определились власти Круглянского района. В этом регионе продажа спиртных напитков будет ограничена в течение суток 7 февраля и 1 сентября, также 13 июня, когда у школьников будут проводиться выпускные вечера.