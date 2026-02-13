В России появятся единые правила для сервисов рассрочки: что ожидать

В России с апреля текущего года начнут действовать единые правила для сервисов рассрочки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
По данным агентства, цена договора рассрочки будет равна стоимости товара. Теперь компании не смогут маскировать проценты на отсроченные платежи и устанавливать разную цену на покупку в рассрочку и за наличные деньги.
Кроме того, будет ограничен размер штрафов за просрочку выплат: не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности.
Также пользователь сможет досрочно погасить задолженность (полностью или частично), взимать за это комиссию запрещено.
Издание отметило, что эти нововведения коснутся только специальных сервисов рассрочки, они не затронут прямые договоры между покупателем и продавцом об оплате товара поэтапно.
Как писал сайт KP.RU, Минфин РФ сообщил. что россияне могут получить рассрочку на оплату коммунальных услуг, если ее сумма увеличилась более чем на 25% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил регулировать системы рассрочки, обязав их предоставлять исчерпывающую информацию об условиях и обеспечивать защиту граждан.