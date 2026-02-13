В Бодайбо к отоплению подключили 59 жилых домов. Теперь властям остается решить другие вопросы, которые волнуют жителей: восстановление воды, капитальный ремонт домов и перевод 12 зданий на электроотопление. Как рассказал в своем телеграм-канале губернатора Приангарья Игорь Кобзев, люди волнуются, что ситуация может повториться.
— Мэр города и района Евгений Юмашев сообщил людям, что летом и весной запланирован комплекс соответствующих работ, — уточнил глава региона.
Сотрудники коммунальных служб, отработавшие более недели отправляются домой, их заменят другие рабочие.
В Бодайбо отправлена группа из 17 профессионалов из Черемхово, Свирска, Усолья-Сибирского и Ангарска. Сегодня к ним присоединятся специалисты из Иркутска. 13 февраля планируют запустить теплоснабжение в домах, а улицах Мира и Ремесленной и отогреть участок теплотрассы по улице Артема Сергеева.