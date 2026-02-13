Психолог Альберс рассказала, чем опасны суеверия о пятнице 13-го

Негативные ожидания от пятницы 13-го только повышают вероятность происшествий и увеличивают стресс. Об этом рассказала доктор психологических наук медицинского центра в Кливленде Сюзан Альберс.
По словам эксперта, многие начинают беспокоиться и испытывать негативные эмоции, так как культура связывает этот день с несчастьями.
— Ожидание плохого дня, только потому что это пятница 13-го, повышает вероятность его наступления, — уточнила психолог.
Альберс порекомендовала в такие дни придерживаться обычного распорядка — так человек не окажется в плену собственных страхов.
— Суеверия способны изменить наши мысли и поведение. Исследования показали, что в пятницу 13-го люди склонны избегать поездок, оставаться дома и откладывать решения, — цитирует ее РИА Новости.
Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник Александр Волков отметил, что на пятницу, 13-е не стоит планировать особые дела, а также отменять какие-либо планы.
Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ, иеромонах Макарий, в свою очередь, объяснил, как воспринимать сны, в которых приходят умершие, и можно ли с ними разговаривать.