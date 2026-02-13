На карту упали деньги из ниоткуда? Финансист объяснил, почему это повод идти в полицию

«Прежде всего, это отмывание денег. Преступники крадут деньги с чужих счетов и переводят их на банковские карты тех граждан, контакты которых у них имеются. Затем они просят держателей карт вернуть средства на другой счёт, якобы исправляя “ошибку”, — рассказал он.
Так жертва, сама того не подозревая, превращается в соучастника, подобные операции квалифицируются как дропперство — передача своей банковской карты в распоряжение преступников для легализации незаконно полученных средств. Уголовная ответственность за такие действия наступает уже с 16 лет.
Чтобы не стать фигурантом дела, Гордиенко рекомендует не тратить поступившие деньги, не вступать в диалог с отправителем и немедленно обратиться с заявлением в полицию. Это единственный надёжный способ обезопасить себя.
Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники изобрели новую схему обмана людей с подарком на день рождения. Они звонят жертве и предлагают ей принять подарок от человека, пожелавшего сохранить в тайне своё имя. Далее вам приходит код, который они просят назвать «для проверки».
