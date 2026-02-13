Названа профессия с зарплатой в 500 тысяч, которую можно освоить за 2 месяца

«Сварщики по 500 тысяч получают. Это очень дорогая профессия, дорогое оборудование. В строительстве без сварки невозможно, ведь большая часть мостов и объектов жилищного и промышленного строительства требуют сварных конструкций», — пояснила Кузьменко.
Она также отметила, что в последнее время в России выросло число абитуриентов, выбирающих архитектурные специальности.
Ранее Life.ru сообщал, что в январе 2026 года сварщики стали одними из самых высокооплачиваемых работников. Известно, что их заработная плата составила составил 267 300 рублей. Вместе с ними в список вошли дата-сайентисты и DevOps-инженеры.
