Названа профессия с зарплатой в 500 тысяч, которую можно освоить за 2 месяца

Зарплата сварщиков в России может достигать полумиллиона рублей, заявила представитель Минстроя Светлана Кузьменко. Этой профессии можно обучиться от 2−3 месяцев до 3 лет, в зависимости от выбранного пути.

Источник: Life.ru

«Сварщики по 500 тысяч получают. Это очень дорогая профессия, дорогое оборудование. В строительстве без сварки невозможно, ведь большая часть мостов и объектов жилищного и промышленного строительства требуют сварных конструкций», — пояснила Кузьменко.

Она также отметила, что в последнее время в России выросло число абитуриентов, выбирающих архитектурные специальности.

Ранее Life.ru сообщал, что в январе 2026 года сварщики стали одними из самых высокооплачиваемых работников. Известно, что их заработная плата составила составил 267 300 рублей. Вместе с ними в список вошли дата-сайентисты и DevOps-инженеры.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.