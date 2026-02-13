Лысаков вступил в должность главы Тарского района Омской области на третий срок

Евгений Лысаков официально вступил в должность главы муниципального округа «Тарский район» 12 февраля 2026 года. Торжественная церемония с принесением присяги состоялась в зале заседаний районной администрации.
Избрание прошло в соответствии с новыми правилами, введенными в Омской области в 2025 году: кандидатуры выдвигаются парламентскими партиями, согласовываются губернатором Виталием Хоценко и утверждаются муниципальными депутатами. Из двух предложенных губернатором кандидатур — действующего главы Евгения Лысакова и заместителя главы Тарского городского поселения Александра Сомолова — большинство депутатов райсовета поддержало Лысакова.
На церемонии присутствовали представитель губернатора Олег Винников, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа, депутаты Законодательного собрания, главы сельских поселений и руководители предприятий района.
Для Лысакова нынешний срок стал третьим подряд: впервые он возглавил район в конце 2015 года, был переизбран в марте 2021 года. Текущий срок отличается тем, что он руководит муниципальным округом «Тарский район», образованным в ходе последней муниципальной реформы.
Евгений Лысаков родился в Таре, окончил местную школу и юридический факультет Омского государственного университета. С 2005 по 2015 год возглавлял отдел МВД по Тарскому району, ушел в отставку в звании полковника полиции.
