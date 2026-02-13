Ричмонд
Отряд кораблей ТОФ вышел в дальний поход для выполнения задач в АТР

Отряд кораблей Тихоокеанского флота приступил к выполнению задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выйдя в дальний поход.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота приступил к выполнению задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выйдя в дальний поход. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в состав отряда вошли корветы «Совершенный», «Резкий», а также средний морской танкер «Печенга».

При выходе из пункта базирования в Японское море экипажи провели корабельные учения, в ходе которых отработали отражение средств воздушного нападения и атаку безэкипажных катеров условного противника.

Кроме того, в заливе Петра Великого отряд выполнил противолодочные задачи совместно с вертолетом Ка-27 морской авиации ТОФ, размещенным на одном из кораблей, добавили в российском оборонном ведомстве.

Сообщается, что в рамках запланированных мероприятий корветы «Совершенный» и «Резкий», а также танкер «Печенга» проведут в Азиатско-Тихоокеанском регионе серию учений и осуществят деловые заходы в порты дружественных государств.