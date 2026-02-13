Пациент психбольницы на Кубани оставил после смерти 1 млн рублей государству

Более 1 млн рублей пациента, умершего в психбольнице на Кубани, перешло государству. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Пациент долгое время и до своей смерти находился в Специализированной психиатрической больнице № 6 в Отрадненском районе. Как выяснилось, на лицевом счете медучреждения находятся его деньги.
Прокуратура обратилась с иском в суд с требованиями к Межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Краснодарском крае и республике Адыгея.
«Указанный орган принимает в установленном порядке имущество, обращенное в собственность РФ, и выморочное имущество, которое в соответствии с законодательством переходит в порядке наследования в собственность государства», — сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Ответчик права на выморочное имущество не оформил. А деньги подвергаются инфляции и обесцениванию.
Судом требования прокурора удовлетворены полностью. Более 1 млн рублей обращено в собственность государства.