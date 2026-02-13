Пентагон отправил крупнейший авианосец США на Ближний Восток

Пентагон отправляет на Ближний Восток самый большой и современный авианосец ВМС США «Джеральд Форд» в рамках планов властей США ударов по Ирану. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает The Wall Street Journal.
До последнего времени авианосец несколько месяцев находился в Карибском бассейне и Средиземном море. И на данный момент команда авианосца находится в плавании уже более 200 дней. В начале этого года судно участвовало в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Теперь же этот корабль присоединится к авианосцу «Авраам Линкольн» и девяти другим военным кораблям, уже действующим на Ближнем Востоке. Отмечается также, что «Джеральд Форд» доставит в регион еще десятки реактивных истребителей и самолетов-разведчиков и позволит командованию наносить авиаудары с большей частотой.
Напомним, в ноябре прошлого года американский авианосец Gerald R. Ford подошел к берегам Венесуэлы. Прибытие корабля стало частью «значительного наращивания военной мощи» США в этом регионе.