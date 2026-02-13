Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон отправил крупнейший авианосец США на Ближний Восток

США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Пентагон отправляет на Ближний Восток самый большой и современный авианосец ВМС США «Джеральд Форд» в рамках планов властей США ударов по Ирану. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает The Wall Street Journal.

До последнего времени авианосец несколько месяцев находился в Карибском бассейне и Средиземном море. И на данный момент команда авианосца находится в плавании уже более 200 дней. В начале этого года судно участвовало в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Теперь же этот корабль присоединится к авианосцу «Авраам Линкольн» и девяти другим военным кораблям, уже действующим на Ближнем Востоке. Отмечается также, что «Джеральд Форд» доставит в регион еще десятки реактивных истребителей и самолетов-разведчиков и позволит командованию наносить авиаудары с большей частотой.

Напомним, в ноябре прошлого года американский авианосец Gerald R. Ford подошел к берегам Венесуэлы. Прибытие корабля стало частью «значительного наращивания военной мощи» США в этом регионе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше