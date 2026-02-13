Ричмонд
DM: Критика короля Карла III довела придворного художника до самоубийства

Критика короля Великобритании Карла III довела художника Криса Иди до самоубийства. Об этом в четверг, 12 февраля, рассказали в Daily Mail.

Известно, что король выразил недовольство по поводу росписи буддистской часовни в частной королевской резиденции в Норфолке. Карл III приказал перекрасить конструкцию и отстранил Иди от работы.

— Иди снял старое покрытие с конструкции и подготовил ее к покраске в новые цвета, выбранные королем, но окончательные покрасочные работы передали другому подрядчику, — добавили в издании.

После художник впал в глубокую депрессию. Он перестал есть, психическое здоровье стало ухудшаться. Спустя некоторое время его нашли мертвым, рядом лежали бутылка алкоголя и предсмертная записка.

Иди работал в поместье Сандрингем более 30 лет — он выполнял проекты для королевы Елизаветы II, а позже и для короля Карла III. Художник занимался декором спальни принца Уэльского и его жены Кейт.

До этого король Великобритании Карл III в очередной раз отказался от встречи со своим младшим сыном, принцем Гарри.

