Только 12% самарцев будут отмечать День святого Валентина

Букеты в 2026 году подарят 30% мужчин, встретивших свою вторую половину. Чаще всего цветы будут покупать молодые люди до 35 лет — каждый второй из них. Корпоративного празднования практически нет. Лишь одна из ста компаний в Самаре планирует отмечать День святого Валентина.