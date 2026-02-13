Ричмонд
Только 12% самарцев будут отмечать День святого Валентина

Праздник теряет популярность среди горожан старше 45 лет и женатых пар, показал опрос самарцев.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году лишь каждый восьмой житель Самары планирует праздновать День всех влюбленных. Согласно исследованию SuperJob, 14 февраля намерены отметить всего 12% экономически активных горожан. При этом среди молодежи до 35 лет таких оказалось 19%, а среди респондентов старше 45 лет — только 6%.

«Традиция дарить цветы в этот день сильнее распространена среди горожан, состоящих в незарегистрированных отношениях (35%), чем среди состоящих в браке (26%)», — отмечают аналитики сервиса.

Букеты в 2026 году подарят 30% мужчин, встретивших свою вторую половину. Чаще всего цветы будут покупать молодые люди до 35 лет — каждый второй из них. Корпоративного празднования практически нет. Лишь одна из ста компаний в Самаре планирует отмечать День святого Валентина.