В России хотят изменить расчет утильсбора: о чем идет речь

В России рассматривают возможность ужесточения правил уплаты утилизационного сбора на автомобили с 1 апреля 2026 года. Соответствующий законопроект подготовило Министерство промышленности и торговли РФ. Документ уже внесен на рассмотрение в правительство, передает портал auto.ru.
Речь идет о пересмотре порядка начисления утильсбора при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Нововведения затронут машины, поставляемые из Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии.
На сегодняшний день действует норма, согласно которой автомобили из стран ЕАЭС освобождаются от уплаты утильсбора, если они оформлены физическим лицом по таможенному приходному ордеру (ТПО) для личного пользования. Если же гражданин ввозит машину как товар с подачей таможенной декларации вместо ТПО, то утильсбор начисляется в полном объеме.
Минпромторг РФ предлагает уравнять автомобили, ввозимые для личного пользования, и машины, предназначенные для продажи. В случае принятия таких поправок утильсбор будет взиматься независимо от способа оформления.
Эксперты рынка отмечают, что подобные изменения неизбежно вызовут рост цен на автомобили.
