В России хотят изменить расчет утильсбора: о чем идет речь

На сегодняшний день действует норма, согласно которой автомобили из стран ЕАЭС освобождаются от уплаты утильсбора, если они оформлены физическим лицом по таможенному приходному ордеру (ТПО) для личного пользования. Если же гражданин ввозит машину как товар с подачей таможенной декларации вместо ТПО, то утильсбор начисляется в полном объеме.