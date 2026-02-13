В Перми за пешеходами на переходах начали следить светофоры с датчиками

Интерактивные пешеходные переходы установили на трассах: «Нытва — Григорьевская — Ильинский», «Юксеево — Коса», «Куеда — Янаул», «Очер — Осиновка», «Гайны — Усть-Черная», обход Чернушки. Комплексы расположены на территориях округов: по одному — в Очерском и Чернушинском; по два — в Нытвенском, Ильинском и Косинском; пять — в Куединском; шесть — в Гайнском.