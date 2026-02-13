В Перми за пешеходами на переходах начали следить светофоры с датчиками

В Перми внедряют «умные» светофоры с датчиками движения пешеходов. Они способны определять пешехода и без нажатия кнопки переключать светофор на зеленый свет.
Интеллектуальные светофорные объекты установили на четырех ранее нерегулируемых пешеходных переходах: на ул. Екатерининской в районе пересечения с ул. Решетникова; на ул. Куфонина в районе дома № 7; на ул. Холмогорской в районе ООТ Холмогорская; на ул. Юрша в районе напротив стоящих домов № 64 и № 9.
«Датчики при определении пешеходов в зоне перехода способны передавать данные на контроллер. Контроллер автоматически при этом принимает решение о включении соответствующих фаз взамен нажатия привычной кнопки», — пояснили в краевом Минтрансе.
Детектор видит пешеходов и сам настраивает фазу зеленого света для них. При этом, кнопка на светофорных объектах тоже работает.
В прошлом году на региональных трассах также установили 19 интерактивных пешеходных переходов. Они оборудованы автономными солнечными модулями с аккумуляторами.
При переходе пешеход нажимает кнопку на опоре светофора, после чего начинает мигать знак пешеходного перехода, а в темное время суток включается освещение. Водители на трассе уже издалека видят переходящего дорогу пешехода и снижают скорость.
Интерактивные пешеходные переходы установили на трассах: «Нытва — Григорьевская — Ильинский», «Юксеево — Коса», «Куеда — Янаул», «Очер — Осиновка», «Гайны — Усть-Черная», обход Чернушки. Комплексы расположены на территориях округов: по одному — в Очерском и Чернушинском; по два — в Нытвенском, Ильинском и Косинском; пять — в Куединском; шесть — в Гайнском.