Потерявшая 317 млн Долина может получить 3 млн рублей за концерт в Коломне

Выступление «Юбилей в кругу друзей» запланировано на 11 марта во Дворце культуры «Тепловозостроитель», вмещающем более 570 зрителей. Цены на билеты варьируются от 2,9 до 6,5 тысячи рублей. Однако за месяц до события продано лишь около 350 мест в партере и более 70 на балконе — это примерно 72% от общего числа билетов.
Ранее Life.ru рассказывал, что Лариса Долина выступит на гала-концерте XXVI Фестиваля «Триумф джаза» в Санкт-Петербурге 17 марта. Организаторы мероприятия подчеркнули, что эта певица обладает уникальным голосом и выдающейся техникой владения им. При этом певице приходится в спешке переносить все свои весенние концерты на осень, поскольку продано слишком мало билетов.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.