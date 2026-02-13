Потерявшая 317 млн Долина может получить 3 млн рублей за концерт в Коломне

Выступление «Юбилей в кругу друзей» запланировано на 11 марта во Дворце культуры «Тепловозостроитель», вмещающем более 570 зрителей. Цены на билеты варьируются от 2,9 до 6,5 тысячи рублей. Однако за месяц до события продано лишь около 350 мест в партере и более 70 на балконе — это примерно 72% от общего числа билетов.