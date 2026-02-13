Ричмонд
Пятница, 13-е — кому-то реально не повезёт, придётся весь день провести без света: Где в Кишинёве не будет электричества — публикуем адреса

Где в Кишиневе не будет электричества в пятницу, 13 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик сообщает, что 13 февраля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Буюканы:

И. Пеливан, 17/3 — с 09:00 до 16:00.

В. Коробан, 19−21, 23−29, 33−35, 22/1, 22/2, 22/3, Н. Костин, 57, 57/1, 999, 9999, O. Гибу, 1, 3, 3A, 3/1, 5, Сучевица, 16, 18, 18/1- с 09:10 до 16:00.

Центр:

А. Пушкина, 2, 612−18, 3−9, 999A, A. Щусева, 65 — с 09:30 до 16:00.

